"أمانة مكة" تكشف حقيقة ضبط عمالة يصنعون قماشًا شبيهًا بكسوة الكعبة

أكّدت أن الحادثة قديمة وتم تنفيذ الإجراءات القانونية بحقّهم

نفى المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رائد سمرقندي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن مداهمة بلدية "المسفلة" مساء اليوم، منزلًا بمنطقة "النكاسة"، والقبض على عمالة من الجنسية البرماوية يفصلون كسوة الكعبة، ويتم بيعها على الناس والمعتمرين والحجاج بمبالغ طائلة وصلت لعشرات الآلاف لقطعة لا تتجاوز ربع متر.



وأضاف "سمرقندي": أن "خبر الضبط قديم، ووقع بتاريخ 27 صفر من عام 1440هـ، بعد أن ألقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من عشرين شخصًا من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة".



وجرت المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وقد تم ضبط أكثر من 20 رجلًا وامرأةً وطفلًا، تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.