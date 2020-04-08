ليس بسبب "كورونا".. انكماش الاقتصاد القطري

تراجع الناتج المحلّي 1.4 أواخر 2019

أظهرت بيانات حكومية،ـ اليوم (الأربعاء)، انكماش اقتصاد قطر 0.6 في المئة في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام؛ إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4 بالمئة في الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وباعت قطر سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح أمس.

وذكرت نشرة الاكتتاب في السندات التي اطلعت عليها "رويترز" أن جائحة فيروس كورونا المستجدّ قد تُواصل إلحاقَ الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.