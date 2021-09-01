"العنزي" خرج من منزله ولم يعد.. يعاني اعتلالات نفسية

مفقود في الرياض منذ 45 يومًا.. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة "علي خضير العنزي" البحث عن مفقودهم المتغيب منذ قرابة شهر ونصف، بعد أن خرج من منزله بالرياض، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وبحسب ذويه؛ فإن المفقود "علي" البالغ من العمر 30 عامًا، خرج من منزل أسرته في تاريخ 7 ذي القعدة الماضي، ولم يعد، ويعاني اعتلالات نفسية.

وأشارت أسرته إلى أنها بحثت عنه على مدى شهر ونصف؛ إلى جانب تقدّمها ببلاغ إلى الشرطة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وطالبت أسرته قراء "سبق" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على: (0596213830).