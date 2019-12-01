رفضاً لتغلغلها في بلادهم.. متظاهرون عراقيون يحرقون قنصلية إيران بالنجف

للمرة الثانية خلال 4 أيام

أشعل متظاهرون عراقيون اليوم (الأحد)، النيران في مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وكان مئات المحتجين قد حرقوا مبنى القنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء الماضي تعبيراً عن رفضهم لتغلغل النفوذ الإيراني في بلادهم.