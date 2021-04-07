للمرة الثانية.. تأجيل القمة الثلاثية بين قادة مصر والعراق والأردن

طلبت عمّان الإرجاء بسبب أوضاعها الداخلية

أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، بتأجيل القمة التي كان مقرراً عقدها غداً، بين قادة العراق ومصر والأردن، وذلك بعد طلب تقدمت به عمّان؛ بسبب أوضاع داخلية تتعلق بها.

وبيّن المصدر أن الدول الثلاث لم تحدد موعداً آخر لانعقاد القمة بعد تأجيلها للمرة الثانية، حيث تأجلت للمرة الأولى، في أعقاب حادث تصادم قطارين في مصر أودى بحياة 18 شخصاً على الأقل، وفقاً لـ"الشرق".