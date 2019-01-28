في المباراة "القضية".. النصر يجهز على أحد برباعية

واصل مطاردته للمتصدر الهلال

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظيره أحد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي دارت حول مكان إقامتها قضية انتهت بإقامتها في ملعب المجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 37 فيما تجمد رصيد أحد 6 نقاط.

فرض النصر أسلوبه التكتيكي وسيطرته على المباراة مبكراً حتى تمكن من تسجيل هدفه الأول عبر عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 16 بعد عرضية من الظهير الأيمن الغنام، وبعده وعند الدقيقة 25 سجل سلطان الغنام هدفاً مثيراً بعد أن عاد الحكم لتقنية الفار ليقره هدفاً صحيحاً ثم عاد مرة أخرى للتقنية وقرر عدم احتسابه في مشهد نادر ليعود ذات اللاعب ويسجل هدفاً لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول لينتهي الشوط بهدفين دون مقابل.

بدأ الشوط الثاني وسط أمطار غزيرة مع ثبات التفوق الأصفر حتى حضر البديل يحيى الشهري بهدف ثالث لفريقه النصر عند الدقيقة 71 بعد صناعة المتألق عبدالرزاق حمد الله، وعند الدقيقة 78 عاد حمد الله بصناعة الهدف الرابع لزميله عوض خميس الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة وسط الشباك الأحدية، وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقائق تمكن حمدالله من إحراز هدف لكن حكم المباراة قرر عدم احتسابه بأمر مسؤول التقنية وبعده بدقيقة سقط حمد الله داخل منطقة الجزاء في لقطة مثيرة قرر حكم المباراة إنذار اللاعب بحجة التمثيل لتنتهي المواجهة بأربعة أهداف نصراوية مقابل لاشيء لأحد.