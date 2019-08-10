"المطلق": من يحج وهو يخدم الحجيج يسقط عنه المبيت في منى

خلال ردّه على مستفتٍ يعمل ممرضًا منتدبًا في مستشفى بمكة

أفتى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، بسقوط المبيت في منى عن كل من يحج وهو يخدم الحجاج؛ مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في بقية القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن.

وردّ "المطلق" على مستفتٍ في برنامج "فتاوى الحج" على القناة السعودية الأولى، أوضح أنه ممرض ومنتدب من الرياض، ويعمل في مستشفى في مكة ولا يمكنه المبيت في منى؛ لأن عمله ليلاً، متسائلاً عما إن كان يلزمه دم.

وقال "المطلق": إن المستفتي لا يلزمه دم؛ لأن الحجاج الذين يخدمون الحجاج مثل الممرضين والأطباء والعاملين في قطاع الاتصالات، وكل من يحج وهو يخدم الحجاج؛ يسقط عنه المبيت.

وأضاف: أسقط النبي ﷺ المبيت عن الرعاة والسقاة الذين يسقون الحجاج؛ فمثلهم الذين يخدمون الحجاج في الطب والتمريض والاتصالات وفِي جميع أنواع الخدمات التي تقدم للحج، إذا كان عملهم لا يساعدهم على أن يجلسوا في منى ولا يبيتوا فيها؛ فإنهم يسقط عنهم المبيت.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 02:49 PM

خلال ردّه على مستفتٍ يعمل ممرضًا منتدبًا في مستشفى بمكة

"المطلق": من يحج وهو يخدم الحجيج يسقط عنه المبيت في منى

عبدالحكيم شار

الرياض

3 8,775

أفتى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، بسقوط المبيت في منى عن كل من يحج وهو يخدم الحجاج؛ مثل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في بقية القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن.

وردّ "المطلق" على مستفتٍ في برنامج "فتاوى الحج" على القناة السعودية الأولى، أوضح أنه ممرض ومنتدب من الرياض، ويعمل في مستشفى في مكة ولا يمكنه المبيت في منى؛ لأن عمله ليلاً، متسائلاً عما إن كان يلزمه دم.

وقال "المطلق": إن المستفتي لا يلزمه دم؛ لأن الحجاج الذين يخدمون الحجاج مثل الممرضين والأطباء والعاملين في قطاع الاتصالات، وكل من يحج وهو يخدم الحجاج؛ يسقط عنه المبيت.

وأضاف: أسقط النبي ﷺ المبيت عن الرعاة والسقاة الذين يسقون الحجاج؛ فمثلهم الذين يخدمون الحجاج في الطب والتمريض والاتصالات وفِي جميع أنواع الخدمات التي تقدم للحج، إذا كان عملهم لا يساعدهم على أن يجلسوا في منى ولا يبيتوا فيها؛ فإنهم يسقط عنهم المبيت.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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