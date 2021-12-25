طبيب يفسّر أسباب انخفاض وفيات مصابي "أوميكرون" في هذه الدول

توقّع أن المتحور الجديد سيصل إلى روسيا قريباً.. وأكّد ضرورة التطعيم

أرجع الطبيب الروسي، مقدم البرنامج التلفزيوني الصحي، ألكسندر مياسنيكوف؛ المعدل المنخفض لوفيات متحور "أوميكرون" بالدول الغربية، إلى العدد الكبير للملقَحين ضد الفيروس هناك.

وقارن "مياسنيكوف"؛ عبر قناته على "تليغرام"، المعلومات الأخيرة حول عدد الوفيات بـ"كورونا" في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، حيث يتراوح هذا المؤشر بين 0,1 و0,4%.

ووفق "روسيا اليوم"، قال الطبيب الروسي: "يبدو أن الإصابة بـ "أوميكرون" تتم بشكل معتدل للغاية، ولا تؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات في الدول التي تتميز بالمستوى العالي للتطعيم"، موضحاً أن نسبة الملقحين في هذه الدول تبلغ 60 - 70 %.

وتوصل "مياسنيكوف" إلى استنتاج أن سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا ستصل إلى روسيا قريباً أيضاً، داعياً الجميع إلى التطعيم ضد كورونا.