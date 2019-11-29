المتسابق "الدوسري": أسعى لتحقيق نتيجة مميزة في رالي الرياض

قال: العدد سيتضاعف الموسم المقبل دليلاً على قوة المنافسة

أكد قائد فريق "إي دي" السعودي للسيارات عيسى الدوسري، سعي الفريق للحصول على المراكز الأولى في رالي الرياض، الذي يمثّل الجولة الرابعة من بطولة السعودية للراليات، والتقدم في الترتيب العام من البطولة، وتعويض عدم المشاركة في الجولة الأولى التي أقيمت في عسير لأسباب فنيّة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، على هامش رالي الرياض، والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

وقال قائد فريق "إي دي": العدد الكبير من السائقين المشاركين في رالي الرياض يُعطي إشارة أن العدد سيتضاعف الموسم المقبل، وهذا دليل قوة المنافسة، وتأكيد على أن الدعم المقدم من القيادة الرشيدة أثمر بمضاعفة العدد.

وأشار إلى تلقيه اتصالات كثيرة من سائقين دوليين يؤكدون تطلعهم لزيارة الرياض خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن رالي داكار قد يكون فرصة سانحة لذلك، لافتاً إلى أن الرياض أصبحت وجهة للسياحة الدولية بفعالياتها المتنوعة.

واختتم "الدوسري" بالقول: نحن كسائقين نحرص على كثرة المشاركات، من أجل تطوير الأداء الفني، وأن نكون قريبين من الحدث، وبطولة السعودية ساهمت في تطوير المستويات الفنية لدى السائقين.