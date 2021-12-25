"التحالف": مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف

سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.
وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.
وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.