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بعد تنفيذ 40 استهدافًا في المحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية

"التحالف": مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في مأرب والجوف

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سبق- الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 40 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 223 عنصرًا من ميليشيا الحوثي.

وأضاف: نفذنا عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.