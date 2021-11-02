114 مستوطنًا يقتحمون ساحات الأقصى

تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 06:19 PM

تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

114 مستوطنًا يقتحمون ساحات الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 114 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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