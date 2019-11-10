تستهدف طلاب المدارس.. انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات بالقصيم

تتضمن معارض ومحاضرات توعوية عن أضرارها والمؤثرات العقلية

انطلقت اليوم الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم (عزيمة وطن) في أسبوعها الثاني، وذلك بمحافظة البدائع بمشاركة مستشفى البدائع العام وجمعية البدائع الخيرية وتعليم البدائع ومكافحة التدخين ومركز التأهيل النفسي ومكافحة المخدرات بالحرس الوطني.



وتتضمن الحملة معارض ومحاضرات توعوية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب المدارس ومرشدي ومرشدات المدارس وموظفي الدوائر الحكومية، وتنظيم زيارات لطلاب المدارس لتعريفهم وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة القاتلة.