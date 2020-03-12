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"الصحة" دعت إلى عدم الذعر بعد إعلان الفيروس وباءً عالمياً

الكويت: 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 80 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الذعر بعد إعلان فيروس "كورونا" المستجد وباءً عالمياً؛ لأن ذلك لا يعني زيادة حدته، إنما يعني زيادة اتساعه الجغرافي.