"تطمن" في القصيم.. أكثر من 112 ألف مستفيد و18 عيادة

موزعة ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة

انتفع من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، 112055 شخصًا منذ بدء العمل.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.