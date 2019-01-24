مسنوداً بمدفعية "التحالف".. الجيش اليمني يتقدم في "ملاحيظ صعدة"

وصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها

أحرز الجيش الوطني اليمني اليوم (الخميس)، تقدمًا كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها، في تقدم كبير وملحوظ للجيش بإسناد مدفعي من التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، قوله: "حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل إلى عمق صعدة وسنحررها من الميليشيا الإمامية الكهنوتية".

وشدد "العجابي" مواصلة الجيش لعملياته حتى تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.

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24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 04:42 PM

وصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها

مسنوداً بمدفعية "التحالف".. الجيش اليمني يتقدم في "ملاحيظ صعدة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أحرز الجيش الوطني اليمني اليوم (الخميس)، تقدمًا كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها، في تقدم كبير وملحوظ للجيش بإسناد مدفعي من التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، قوله: "حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل إلى عمق صعدة وسنحررها من الميليشيا الإمامية الكهنوتية".

وشدد "العجابي" مواصلة الجيش لعملياته حتى تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.

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