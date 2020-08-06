"رويترز": المبعوث الأمريكي بشأن إيران سيترك منصبه

قبل تصويت مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، اليوم (الخميس)، أن المبعوث الأمريكي المختص بالملف الإيراني برايان هوك سيترك منصبه.

يأتي ذلك في وقت يعد فيه مجلس الأمن الدولي لتصويت يجرى الأسبوع المقبل على محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران.

ولم يستجب "هوك" بعد لطلب بالتعليق.