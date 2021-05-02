"الأزهر": منع المصلين باليمن من أداء التراويح مخالف لمبادئ الأديان والمواثيق الدولية

في بيان استنكاري تعليقاً على منع الحوثيين المصلين عن الصلاة بالمساجد

استنكر الأزهر الشريف في مصر، ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح دون اكتراثٍ لحرمة الشعائر الدينية في شهر ‫رمضان المبارك أو احترامٍ للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحماية دور العبادة وممارسة الشعائر.

‏وأضاف في بيان على الحساب الرسمي بمنصة تويتر تعليقاً على ما نشرته وسائل الإعلام اليمنية حول منع الجماعات الحوثية الإرهابية، المصلين من أداء الصلاة بالمساجد، أن الأزهر الشريف يدين -بشدة- هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، ويدعو الجميع إلى منع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.