النصر لا تغيير.. والاتحاد وأُحد الأكثر نشاطًا في "المريكاتو الشتوي"

"سبق" ترصد أبرز صفقات الأندية حتى الآن

تواصل الأندية السعودية حملة تصحيح أخطاء المريكاتو الصيفي بترميم مناطق الخلل التي ظهرت خلال منافسات الدور الأول من منافسة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر الاستقطابات التي تشهدها فترة الانتقالات الشتوية هذه الفترة.

وشهد سوق الانتقالات حتى الآن حراكًا ضخمًا لأندية مؤخرة الترتيب، ولاسيما "أُحد- الاتحاد- الباطن"، بغية الهروب من حسابات الهبوط التي أحدقت بهذه الأندية، وشكلت كابوسًا يتجلى للمتابع الرياضي من خلال كمّ اللاعبين الذين طالهم التغيير، ونسبة التدفق المالي التي أُغدقت على هذه التعاقدات.

كما يظهر أن هناك علاقة عكسية، وهي طبيعية في جميع دوريات العالم خلال الفترة الشتوية، هي أنه "كلما ارتفع ترتيب الفريق قلَّت نسبة التغيير"، وهذه تنطبق على حال نادي النصر الذي بشهادة أغلب المراقبين للمشهد الرياضي يعد أكثر الأندية السعودية نجاحًا في استقطاب نجوم على كفاءة عالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سواء كانوا محليين أو أجانب؛ وبالتالي يظهر غيابه حتى الآن عن بورصة الانتقالات بهدف الاستقرار، ولا يستبعد تغييره الطفيف خلال الأيام المقبلة.

"سبق" رصدت أبرز الصفقات التي أبرمتها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن:

صفقات نادي الاتحاد :

1- سيكو سانوغو

2- مارسيلو غروهي

3- عبدالله العمار

4- مروان دا كوستا

5- غاري رودريغيز

6- اليكساندر بريجوفيتش

7- ياسين برناوي

8-عبدالعزيز البيشي

صفقات النادي الأهلي :

1- عثمان الحاج

2- حسين عبدالغني

3- عبدالعزيز الشهراني

4- كلاوديو بايزا

5- تيسير الجاسم

6-اديرلان سانتوس

صفقات نادي الشباب حتى الآن :

1- مبارك بوصوفة

2- سباستياو دي فريتاس

3- حسن معاذ

صفقات الهلال حتى الآن :

1- جوناثان سوريانو

2- مليوش ديجينيك

3- عبدالرحمن اليامي

صفقات الفيحاء حتى الان

1-رامي البدوي

2- سايدو يحيى

3- يوري ليريو

4- مهند فلاتة -

5- عمر المزيعل

6- محمد قاسم-

7-ناهيربيسارا

8-عامر شفيع

صفقات نادي الباطن حتى الآن :

1- عبدالعزيز مجرشي

2- جوناثان بينتيس

3- رمزي صولان

4- زياد العونلي

5- إسماعيل بانغورا

6- بدر النخلي

صفقات نادي أحد حتى الآن :

1- جفين البيشي

2- صقر عطيف

3- فهد حمد

4- إسماعيل مغربي

5- ماجد هزازي

6- كارل ميدجاني

7-مومن زكريا

8-محمد فوزير

9-اليكس ليما

10-فهد الرشيدي

11-أحمد جمعة

12- محمد مجرشي

13-غازي عبدالخالق

صفقات القادسية حتى الآن

1- جورجي دا سليفا

2- محمد فاتاو

3- مختار فلاتة

4- مختار بلخيتر

صفقات الفتح حتى الآن

1- علي الزقعان

2- جمعان الدوسري

3- عمار النجار

4- ساشا يوفانوفيتش

5- نيكيتا كوزرون

صفقات الحزم حتى الآن

1- محمد محسن

2- زوراب تسيسكا

3- شيبوكي كينيدي

صفقات الوحدة حتى الآن

1- عبدالله الشمري

2- كابونجو كاسونجو

3- زيدان مباراكو

صفقات الرائد حتى الآن

1- دي سانتوس

2- عبدالله السبيعي

صفقات الفيصلي حتى الآن :

1- دينيلسون بيريرا

2- راغد النجار

صفقات الإتفاق حتى الآن

1- أحمد عكايشي

صفقات التعاون حتى الآن

1-نيلدو بيترولينا

-2ناصر الدعجاني