سقوط تشكيل عصابي من الوافدين بالرياض ارتكب 55 حادثة سرقة

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكّنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)؛ لتورطهم بارتكاب 55 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية - الصحافة - الياسمين - القيروان - الرحمانية - العقيق - الملقا).

وأضاف العقيد "التويجري" أنه تم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 04:34 PM

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

سقوط تشكيل عصابي من الوافدين بالرياض ارتكب 55 حادثة سرقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكّنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)؛ لتورطهم بارتكاب 55 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية - الصحافة - الياسمين - القيروان - الرحمانية - العقيق - الملقا).

وأضاف العقيد "التويجري" أنه تم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض

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