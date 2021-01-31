وزير الخارجية يستعرض سبل دعم التعاون الثنائي مع نظيره بأنغولا

تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.