"الوادعي": الفارابي للبتروكيماويات تنتج ثاني أكبر مادة ألكيل البنزين الخطي في العالم

خلال حفل إطلاق علامتها التجارية ومشاريعها الجديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للبتروكيماويات، المهندس محمد ظافر الوادعي، إن الشركة سوف تكون أكبر منتج للبرافين (NP) وثاني أكبر منتج لمادة ألكيل البنزين الخطي (LAB) في العالم.

وأضاف المهندس "الوادعي" أن شركة الفارابي سوف تقوم بإنتاج العديد من المنتجات التحويلية والمتخصصة في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن المشاريع الجديدة سوف يتم تشغيلها -بإذن الله- في الربع الأول من العام 2020م وأن 80% من مواد المشتقات التحويلية والمتخصصة التي ستنتجها الشركة في هذه المشاريع سوف تكون بدائل للاستيراد المباشر لها والتي سوف تقدم مساهمة كبيرة في تطور اقتصاد السعودية.

جاء ذلك خلال تدشين الشعار الجديد للشركة بحفل أقيم بالجبيل بحضور عدد كبير من منسوبي الشركات والإعلاميين والمهتمين بالصناعة والاقتصاد.

وأضاف "الوادعي" أن شركة الفارابي هي مساهمة مقفلة سعودية مملوكة بالكامل (%100) أنشئت عام 2002م وبدأت التشغيل التجاري عام 2006م. ومنذ نشأتها كانت ولا تزال قصة لنجاح الصناعة السعودية، حيث تبقى نموذجًا يحتذى بها للكثيرين من المستثمرين الصناعيين في السعودية..

وقد استثمرت الشركة أكثرمن سبعة مليارات ريال في الأصول وحاليًا في مراحلها النهائية لإكمال توسعاتها العملاقة في كل من الجبيل وينبع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال التوطين وزيادة الناتج المحلي وإضافة القيمة الاقتصادية وتوطين بدائل الاستيراد والإبداع والتكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل وتنمية المهارات والمواهب للشباب السعودي.