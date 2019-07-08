"الرائد" يتعاقد مع الكاميروني "أرنود ديوم" لموسمين

أعلن نادي الرائد تعاقده رسمياً مع الكاميروني أرنود ديوم لاعب خط الوسط.

وتم توقيع العقد مع اللاعب ذي الـ30 عاماً لمدة موسمين.

وسبق للاعب تمثيل عدد من الأندية الأوروبية؛ أبرزها أندرلخت البلجيكي، رودا جي سي الهولندي، آكهيسار سبور التركي، لخ بوزنان البولندي وهارتس الأسكتلندي.