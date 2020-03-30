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تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات

"أمانة مكة" تحيل عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية

أحالت أمانة العاصمة المقدسة، عدداً من العمالة لمخالفتها قرار منع الحلاقة، إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهم.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، أنه تم إغلاق ثلاثة صالونات حلاقة رجال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تطبيق الغرامات.





وأكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة بأنه تم تسليم العاملين للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.