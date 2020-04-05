بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية

لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.



وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.