بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية

لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.

وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

فيروس كورونا الجديد أمانة نجران

35

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:12 PM

لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار ‫كورونا

بعد فيديو التزاحم.. أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

8 15,779

أغلقت أمانة منطقة نجران، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19"، وملاحظة وجود ازدحام.

وأوضحت أمانة منطقة نجران في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أن قرار الإغلاق يأتي للوقاية من فيروس كورونا‬، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد أمانة نجران

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020