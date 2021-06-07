الكويت تسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا

يطبق القرار اعتباراً من 13 يونيو

‬أفاد مكتب التواصل الحكومي الكويتي عبر "تويتر" اليوم (الاثنين)، بأن مجلس الوزراء قرر أن تسير الكويت رحلات جوية مباشرة إلى بريطانيا اعتباراً من الأحد 13 يونيو (حزيران) الجاري.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني تسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة، وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها، وفقاً لـ"رويترز".