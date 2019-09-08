"بشاير" الأول في أشواط البكار اللقايا.. و"البيرق" في مقدمة القعدان

ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الأحد، انطلاق 25 شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن اللقايا (بكار-قعدان) عام.

وأقيمت 21 شوطاً على مسافة 4 كم وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن، حيث حقق بشاير المركز الأول بأشواط البكار، وجاء "البيرق" في مقدمة القعدان.

وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

الشوط 1 "بشاير"، المالك: علي راشد المري

الشوط 2 "البيرق" لـ بطحان مسعود المري

الشوط 3 "نوايد" لـ مفلح حمود البلوي

الشوط 4 "ولد متعب" لـ حمد راشد المري

الشوط 5 "بغداد" لـ سعيد مظفر العامري

الشوط 6 "سلمان" لـ فيصل متعب الشمري

الشوط 7 "بشاير" لـ علي راشد المري

الشوط 8 "رعد" لـ عبدالله فضي النومسي

الشوط 9 "جولة" لـ علي راشد المري

الشوط 10 "سيف" لـ علي سالم الكتبي

الشوط 11 "خيرة" لـ عناد مفلح البلوي

الشوط 12 "مدباس" لـ عويضه علي المري

الشوط 13 "الجزيرة" لـ صالح بنيه البلوي

الشوط 14 "الوسمي" لـ ناجي مسفر العجمي

الشوط 15 "تاج" لـ غانم محسن الهاجري

الشوط 16 "سياف" لـ فيحان ظافر آل رشيد

الشوط 17 "تصريح" لـ علي راشد المري

الشوط 18 "الشلال" لـ لاهوم سعد المري

الشوط 19 "بلشه" لـ سعيد ناصر المري

الشوط 20 "لزام" لـ حشر ظفر الهاجري

الشوط 21 "الوثبة" لـ سليم مسلم العامري

الشوط 22 "الخليج" لـ عبدالله نافل الشمري

الشوط 23 "الذيبة" لـ لاهوم سعد المري

الشوط 24 "لطام" لـ عبدلله سالم القرشي

الشوط 25 "فن" لـ فليح سويلم السدري