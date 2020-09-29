مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعاً استثنائياً.. وبيان بعد قليل

بعد إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعد بياناً يُعلن بعد قليل.
وكان الديوان الأميري أعلن في بيان له وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيانه: ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 07:04 PM

بعد إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعاً استثنائياً.. وبيان بعد قليل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعد بياناً يُعلن بعد قليل.
وكان الديوان الأميري أعلن في بيان له وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال في بيانه: ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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