للمرة الثالثة على التوالي.. المايسترو عمر خيرت يعود إلى العلا

ضمن فعاليات شتاء طنطورة

يعود الموسيقار والملحن المصري الشهير عمر خيرت، للمرة الثالثة على التوالي إلى العلا في الحفل الذي سيقام في قاعة مرايا يوم 14 يناير 2022، ضمن فعاليات شتاء طنطورة، أول مهرجان فني وموسيقي في المملكة العربية السعودية.

وسينضم الموسيقار عمر خيرت، والذي يعد أحد أكثر الملحنين المصريين نجاحًا وتأثيرًا، إلى مجموعة من أشهر الفنانين والمطربين العالميين المشاركين، ضمن فعاليات شتاء طنطورة لهذا العام.

ونظراً للإقبال الشديد من محبي الموسيقار عمر خيرت، ونفاد جميع التذاكر الحفل، فقد تقرر بث الحفل على الهواء مباشرة من قاعة مرايا مساء يوم الجمعة 14 يناير على قناة MBC1.

كما سيتمكّن المشاهدون كذلك من مختلف أنحاء العالم من مشاهدة الحفل على الهواء مباشرة وبشكل مجاني عبر قنوات "يوتيوب" لكل من @mbc1 والقناة الخاصة بلحظات العلا @AlUlaMomemnts.

يعدّ عمر خيرت أحد أبرز الموسيقيين العرب، حيث تتلمذ على يد المايسترو الإيطالي فينتشينزو كارو، قبل أن يستكمل دراسته في كلية "ترينتي للموسيقى" في لندن، وبدأ مشواره في التأليف الموسيقي عام 1979، وكانت الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983 هي الأولى له والتي حُفِرَت في ذاكرة التاريخ وما زالت تعد من أجمل معزوفاته الموسيقية منذ ذلك الحين.

وألّف الموسيقار الشهير وقدّم العديد من المقطوعات الموسيقية لأفلام أخرى مثل "قضية أم أحمد"، "اليوم السادس" و"إعدام ميت"، بالإضافة إلى تأليفه العديد من المعزوفات الموسيقية للتلفزيون والمسرح وكذلك مقطوعات لعروض الباليه المصرية.

وتتميز موسيقى عمر خيرت بتوقيعه الخاص الذي يمزج فيه بين الموسيقى الكلاسيكية والشعبية الشرقية والموسيقى العربية، رغبةً منه في إيصال الموسيقى العربية إلى العالم بأسره، وكذلك الموسيقى الغربية والكلاسيكية بقالب جديد إلى العالم العربي، وبأسلوب سهل.

وسيشهد مهرجان شتاء طنطورة، والذي يمتد من 21 ديسمبر وحتى 12 من شهر فبراير، العديد من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من أبرز الفنانين العالميين والعرب في قاعة مرايا، منهم التينور العالمي الشهير أندريا بوشيلي، والسوبرانو اللبنانية ماجدة الرومي، وكذلك الفنان التجريبي السعودي والملحن عبدالرحمن محمد.