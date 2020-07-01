"الساونا والجاكوزي" والبخار شخص واحد فقط.. تعقيم فوري بعد الخروج

بروتوكول الصالات والمراكز الرياضية.. احتراز ووقاية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، والتي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن أهم التدابير والإجراءات تلك المتعلقة بالصالات والمراكز الرياضية :

- يجب استخدام نظام حجز يومي يسمح لعدد محدود من المستفيدين بالحجز والحضور لفترة زمنية محددة بما يضمن عدم التزاحم في المنشأة.

- سحب بساط الاطالة وكرات الاسفنج وقفازات التدريب حيث يجب على المشتركين احضار الأدوات الرياضية الشخصية ومنع استخدام الاجهزة الرياضية بالتناوب بين المشتركين (جولات) ومنع مساعدة شخص آخر في التدريب (مثل المساعدة في حمل الاثقال) ومنع تجمع المشتركين عند حمل الأثقال.

كما تضمنت البروتوكولات وجوب تقليل الطاقة الاستيعابية للصالات والمراكز الرياضية بما يضمن التباعد الاجتماعي بين المشتركين لمسافة متر ونصف إلى مترين، ومنع دخول المشتركين بعد الوصول للطاقة الاستيعابية المحددة وذلك بتخصيص مساحة 90 متراً مربعاً لكل 10 أشخاص (9 أمتار مربعة لكل شخص)، وتعتبر الصالة أو المراكز الرياضية مخالفة في حال وجود عدد أشخاص أكثر من السعة المسموحة.

كما تضمن "بروتوكول " الصالات والمراكز الرياضية تنظيم المشتركين وعدم تقاربهم مع وجود مشرف لكل مساحة 90 متراً مربعاً لضمان توعية المشتركين والإشراف على ذلك ولابد أن تكون المسافة بين الاجهزة الرياضية لا تقل عن متر ونصف لضمان المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وحول استخدام حمام السونا، البخار، أو الجاكوزي طالب القرار بأن يقتصر على شخص واحد فقط عند كل استخدام، ويجب تطهير المرفق بعد كل استخدام بشكل جيد قبل استخدامه من قبل شخص آخر والسماح باستخدام حوض السباحة مع وضع مراقب يضمن تطبيق التباعد الاجتماع يداخل حوض السباحة.

و يفضل تطهير الأجهزة الرياضية مباشرة بعد الاستخدام وتخصيص عامل لتولي ذلك ويجب أن يكون مدرباً على عملية التطهير، ويجب توفير مناديل مطهرة وتوزيعها في أماكن مختلفة في النادي لكي يتم استخدامها من قبل المشتركين لتطهير الأجهزة الرياضية بشكل دوري ووضع لوحة إرشادية عند كل جهاز للتأكيد على تطهير الجهاز قبل وبعد التمرين.

ويجب على المشتركين أخذ مناشف أو فوط نظيفة معهم لاستخدامها عند الجلوس على الأجهزة والتشديد على الالتزام بالتعليمات والارشادات الوقائية الموجودة داخل الصالات والمراكز الرياضية (عدد المشتركين في صالة التدريب، المسافة بين الأجهزة الرياضية، المسافة المحددة بين المشتركين) والتأكيد على المشتركين بعدم التشارك في استخدام جهاز واحد في نفس الوقت.



كما يجب أن لا يتجاوز فترة التواجد في المنشأة ساعة ونصف يومياً لكل شخص، مع أهمية إزالة أجهزة قياس الوزن والطول لتقليل مناطق التلامس بين المشتركين.