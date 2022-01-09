"الباهية" تحقق أفضل توقيت في جذاع البكار والقعدان لمنافسات الهجن بمهرجان المؤسس

348 مطية شاركت اليوم في "الأشواط" بالفترة المسائية في سادس أيام المنافسات

شاركت 348 مطية اليوم في منافسات الأشواط بالفترة المسائية في سادس أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، لفئة "جذاع"، "بكار ـ قعدان" "مفتوح" ومسافة 6 كلم، والمقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحقق القطري حمد جارالله البريدي بالمطية "مبلشة" المركز الأول بالشوط الأول، وحصل موسى عبدالعزيز الموسى بالمطية "ضاري" على المركز الثاني، ثم "مخلفة" للإماراتي سعيد محمد المحرمي في الشوط الثالث.

ونالت "مرزام" للإماراتي سهيل عبيد العامري المركز الأول في الشوط الرابع، فيما حصل موسى عبدالعزيز الموسى بالمطية "الباهية" على أفضل توقيت في الأشواط المسائية، بزمن 9:46.737 دقائق خلال الشوط الخامس.

وحقق المركز الأول في الشوط السادس موسى عبدالعزيز الموسى بالمطية "رماح"، وحصل الإماراتي محمد سلطان مطر الكتبي بالمطية "الوسمية" على المركز الأول بالشوط السابع، بينما حصد المركز الأول في الشوط الثامن صالح حمد المري بالمطية "عز الجيش"، أما صدارة الشوط التاسع فخطفها صالح بنيه البلوي بالمطية "مزون"، وتصدر الشوط العاشر جابر ناصر المري بالمطية "فجاج".

وفي الشوط الحادي عشر، حل في المركز الأول الإماراتي جابر حمد المري بالمطية "فزاعة"، وخطف أول الشوط الثاني عشر عبدالعزيز جزاء الجهني، بالمطية "فجاج"، وتصدر الشوطين الثالث عشر والرابع عشر، الإماراتي سهيل غانم النعيمي بالمطيتين "الكاسبية" و"خداع".