مكة.. "حادث الفجر" يصرع شخصًا ويصيب 7 على طريق الجعرانة

فِرَق من "المدني" والمرور باشرت الموقع.. والحالات نُقلت للمستشفى

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرون نتيجة حادث تصادم على طريق الجعرانة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق جعرانة بجوار مسجد أبو منارتين، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود حالة وفاة و7 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 3 إصابات خطرة إلى مستشفى حراء العام، كما نقلت 4 إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

وقد باشر الموقع فِرَق من الدفاع المدني والمرور.