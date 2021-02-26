شرطة المدينة تطيح بسبعة مقيمين ومخالف ارتكبوا جرائم سرقة عدة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، ووُجد بحوزتهم (20) منها.



وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.