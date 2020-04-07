133 وفاة و2089 إصابة بكورونا في إيران آخر 24 ساعة

إجمالي الوفيات بات 3,872 حالة والإصابات 62,589 حالة

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3,872 حالة.

ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: ارتفع عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا، إلى 62,589 حالة عقب تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.