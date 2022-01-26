مؤتمر مستقبل المراجعة الداخلية يبحث دور الحوكمة في إدارة الأزمات

المشاركون استعرضوا أسباب ظهور هذا المفهوم وتزايد الاهتمام به

واصل مؤتمر مستقبل المراجعة الداخلية السنوي الثامن الذي تنظّمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالرياض، أعماله لليوم الثاني عبر عدد من الجلسات التي تناقش دور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، والقيمة المضافة للجان المراجعة، وتزايد الطلب على المراجعة الداخلية في المملكة، والمستقبل المهني للمراجعة الداخلية.

وتناول المشاركون في الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر التي حملت عنوان "دور الحوكمة في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال" أطراف الحوكمة والمسؤوليات وأركان الحوكمة، مستعرضين أسباب ظهور مفهوم الحوكمة وتزايد الاهتمام به ونظرية الوكالة، إضافة إلى مبادئ الحوكمة حسب لائحة حوكمة الشركات السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتطرقت الجلسة إلى دور مجلس الإدارة في حوكمة إدارة الأزمات وأثر الحوكمة في استمرارية الأعمال، إلى جانب كيفية مواجهة الشركات والمنظمات للأزمات والمخاطر من خلال تطبيق الحوكمة وأهمية وجود سياسة وإجراءات داخلية لسهولة التغلب على الأزمات والمخاطر.

وشارك في الجلسة وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع؛ والوكيل المساعد للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية فهد بن حمدان؛ والرئيس التنفيذي لشركة stc pay أحمد العنزي؛ ومدير عام حوكمة شركات المجموعة في شركة سابك الوليد السناني.