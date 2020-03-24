"الرائي الخضيري": لزومي المنزل ساعدني في مواصلة مشروعي الفلكي

قال: المشروع يتمثل في عمل حسابات فلكية للأشهر القمرية لمدة قرن كامل

أكد الرائي المشهور الفلكي عبدالله الخضيري أن فترة لزوم المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا ساعدته كثيرًا في قطع مشوار كبير في مواصلة مشروعه الفلكي الذي يعكف على إخراجه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى حرصه على الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للإسهام في منع انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال الفلكي الخضيري لـ"سبق": منذ فترة وأنا أعمل في مشروع فلكي مميز، يتمثل في عمل حسابات فلكية للأشهر القمرية لمدة قرن كامل، ويكون العمل شاملاً الأشهر القمرية حتى عام ٢١٠٠ ميلاديًّا؛ ما يعني أن يكون التقويم الهجري حتى ١٥٢٤ هجريًّا.

وأضاف: ساعدني لزوم البيت هذه الأيام في مواصلة العمل في استكمال المشروع الفلكي للتقويم الهجري لمدة قرن؛ إذ وصلت الآن للعام ١٥٢٢ هجريًّا، ولم يتبقَّ سوى عامين فقط للانتهاء من المشروع.

وتابع: أقضي بقية وقتي مع أولادي في البيت، ونقيم الصلاة جماعة في مكان مخصص في المنزل، وأحثهم على قراءة القرآن، وسِيَر العظماء، والمفيد من المعارف والعلوم، كما أوصيهم بالالتزام بالجلوس في المنزل، واتباع توجيهات وزارة الصحة، والإرشادات التوعوية للإسهام في منع انتشار فيروس كورونا.