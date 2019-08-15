#ثجاج تتواصل بالأمطار.. خبيرا أرصاد يتوقعان و#الإنذار_المبكر ينبه

"المسند": حالة الهطولات مستمرة .. "الحصيني": معتادة في هذا الوقت من السنة

مع تنبيهات الأرصاد المتواصلة توالت توقعات خبراء الطقس خلال الساعات الماضية، حيث أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن تتواصل حالة #ثجاج المطرية، فيما توقع الباحث في القطس عبدالعزيز الحصيني أمطاراً وسيولاً على جازان وعسير والباحة ومكة.

تفصيلاً، قال "المسند": حالة #ثجاج المطرية ما زالت مستمرة، ومتوقع اليوم أن تستمر الحالة مؤثرة على المرتفعات الجنوبية الغربية في كل من #الباحة و#عسير ومرتفعات #جازان وربما أجزاء من جنوب منطقة #مكة.

ومن جهته قال "الحصيني" مغرداً: الأمطار والسيول على جازان وعسير والباحة ومكة تعتبر معتادة في هذا الوقت من السنة، بل الأمطار الهاطلة عليها حوالي أقل من المعدل والمدينة أمطارها حتى تاريخ التغريدة أقل من المعدل وما يحدث ليس له علاقة بـ #الوسم.



وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق من صباح اليوم صدرت تنبيهات لمناطق: (مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران) من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهًا لمناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة) من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول؛ فيما تشهد جازان أتربة مثارة بجانب الأمطار المتوسطة والغزيرة كما صدر تنبيه جديد لمناطق الرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.