تديرها عمالة مخالفة .. مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة في "راشدية مكة"

خلال حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية

أسفرت حملة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات- ممثلة في ‫بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية- استراحة في حي الراشدية شرقي مكة المكرمة، يتم بداخلها تربية وذبح الدواجن والتي تظهر عليها علامات المرض وتديرها عمالة مخالفة.

وقد ‫تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.