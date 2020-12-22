"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 05:15 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفيرة هولندا لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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