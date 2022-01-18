الأعلى في عامين..عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 1.83%

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.
ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.
وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.
وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.
ارتفاع يكشف أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قِبل الفدرالي الأميركي
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.
ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.
وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.
وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.