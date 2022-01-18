الأعلى في عامين..عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 1.83%

ارتفاع يكشف أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قِبل الفدرالي الأميركي

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%.

ووفقًا لـ"CNBC"، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما، 3 نقاط أساس إلى 2.1492%.

وفي الوقت نفسه، تجاوز معدل السنتين 1% لأول مرة منذ عامين، حيث وصل إلى 1.0364%.

وكشف هذا الارتفاع، الذي جاء بعد عطلة السوق في الولايات المتحدة الإثنين، أن المستثمرين يستعدون لاحتمال تشديد أكثر قوة من قبل الفدرالي الأميركي.