محافظة صامطة تُدشن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف قرابة 25 ألف طفل وطفلة

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مكتبه بمقر المحافظة.

وقال مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، نشبان حكمي، إن الحملة تستهدف تطعيم 24739 طفلاً وطفلة، لمن هم تحت سن خمس سنوات، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتنفذها 159 فرقة متحركة و38 فرقة ثابتة، إلى جانب فريق مركزي إشرافي به مشرفين وأطباء وتمريض وإداريين برئاسة مدير القطاع لتجوب 38 مركزاً.

ومن جانبه، أشاد محافظ صامطة بجهود منسوبي القطاع الصحي الجنوبي، في تنفيذ الحملة ودور الفرق الميدانية، متمنياً لهم التوفيق.