بعد الـ4398 الجديدة.. حالات التعافي من كورونا في المملكة تلامس 150 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 4207 إصابات جديدة بالفيروس

اقترب إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة من 150 ألف حالة.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة: فقد تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 213 ألفاً.