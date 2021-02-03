حريق هائل على مرمى حجر من القصر الرئاسي في العاصمة السودانية

تسبب في خسائر مادية كبيرة

شب حريق هائل في مجمع تجاري قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الأربعاء).

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وبيّن شهود عيان أن ألسنة اللهب امتدت نحو معارض للألبسة الجاهزة ومحال لبيع الأجهزة الإلكترونية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانب آخر، ذكرت مصادر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليًا باسم "سوق نيفاشا"؛ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع.