المقهوي: تعادلنا غير مرضٍ .. وأحد ليس ندًا لنا

وصف لاعب الأهلي حسين المقهوي تعادل فريقه الليلة أمام فريق أحد بغير المرضي، مشددًا على أن فريق أحد ليس بالخصم القوي.



وقال المقهوي عقب مباراة فريقه أمام أحد : الحمد لله, التعادل ما يرضينا ونتحمل نتيجة هذه المباراة "لاعبين وجهاز فني".



وأضاف المقهوي: مع احترامي لفريق أحد لم يكن الخصم القوي لنا لكن هذا حال كرة القدم إن لم تسجل, يسجل فيك،

الحمدلله لدينا مباريات قادمة نعوض فيها لكن التعادل غير مرضٍ لنا.



وعن تفكيرهم في مباراة الهلال أمام الفتح قال: مع احترامي نحن لا نفكر في الهلال ولا غير الهلال نحن نأكل بيدنا, المباريات القادمة نعوض ونكون على قدر من المسؤولية.

