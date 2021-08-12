"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (42.950.585) ريالًا؛ وذلك لعدد (119) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (370.314.635) ريالًا لعدد (1126) مزارعًا، وبكمية (285.765) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (456.179) طنًّا لعدد (1822) مزارعًا.

وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.