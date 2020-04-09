الأسوأ في الاعتبار.. وزير صحة تونس: "كورونا" يقتل البعض بغتة بلا أعراض

قال: من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم مما ينتج عنه انسداد في الأوعية فتحدث الوفاة

قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي: إن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس أبدًا.

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية، أن عددًا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس؛ وإنما يباغتهم الموت فجأة.

وأضاف "المكي" أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تَبَيّن أنها مصابة بالفيروس)، وتم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم؛ مما ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة".

ووفق "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة إن "تونس والعالم يواجهون عدوًّا مجهولًا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة".

ورجّح "المكي"، أن يكون سيناريو انتشار فيروس كورونا في تونس معتدلًا؛ مشيرًا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ.

فيروس كورونا الجديد تونس

14

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 09:30 AM

قال: من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم مما ينتج عنه انسداد في الأوعية فتحدث الوفاة

الأسوأ في الاعتبار.. وزير صحة تونس: "كورونا" يقتل البعض بغتة بلا أعراض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 6,483

قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي: إن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس أبدًا.

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية، أن عددًا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس؛ وإنما يباغتهم الموت فجأة.

وأضاف "المكي" أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تَبَيّن أنها مصابة بالفيروس)، وتم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم؛ مما ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة".

ووفق "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة إن "تونس والعالم يواجهون عدوًّا مجهولًا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة".

ورجّح "المكي"، أن يكون سيناريو انتشار فيروس كورونا في تونس معتدلًا؛ مشيرًا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد تونس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020