الأسوأ في الاعتبار.. وزير صحة تونس: "كورونا" يقتل البعض بغتة بلا أعراض

قال: من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم مما ينتج عنه انسداد في الأوعية فتحدث الوفاة

قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي: إن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس أبدًا.

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية، أن عددًا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس؛ وإنما يباغتهم الموت فجأة.

وأضاف "المكي" أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تَبَيّن أنها مصابة بالفيروس)، وتم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم؛ مما ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة".

ووفق "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة إن "تونس والعالم يواجهون عدوًّا مجهولًا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة".

ورجّح "المكي"، أن يكون سيناريو انتشار فيروس كورونا في تونس معتدلًا؛ مشيرًا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ.