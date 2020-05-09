غبار وأتربة .. الزعاق: أجواء متقلبة بين الرياح الناهضة والأمطار المتفرقة

قال: تشكلات سحبية على أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن تشهد أجواء اليوم السبت تقلبات ما بين أتربة وغبار ورياح ناهضة وأمطار متفرقة.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم السبت: أجواء متقلبة بين الرياح الناهضة والأمطار المتفرقة - نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على الشمالية والوسطى والمدينة.

وأضاف: تشكلات سحبية على أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية نواحي حفرالباطن وتمتد للكويت والقصيم وحائل وغرب الرياض.