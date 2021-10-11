شاهد.."تعليم صبيا" تختتم احتفالاتها باليوم العالمي للمعلم

تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض"

اختتمت إدارة تعليم صبيا فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض"، وذلك بإقامة الحفل المركزي على مسرح الإدارة برعاية الدكتور حسن بن محسن خرمي، وحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، ومديري مكاتب التعليم ورؤساء ورئيسات الأقسام، وعدد كبير من المعلمين والمعلمات.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترحيبية والأفلام عن مكانة المعلم ودوره في إنجاح العملية التعليمية، وفيديو مصوَّر لتكريم المعلمين والمعلمات من قِبل طلابهم وطالباتهم بعد تخرُّجهم ومشاركتهم في تنمية الوطن، وتسجيل مصوَّر لمشاعر الطلبة تجاه معلميهم ومعلماتهم في هذا اليوم. وأُلقيت قصيدة للمعلم الشاعر موسى الشافعي، إضافة إلى عرض أوبريت من تأليف مشرف النشاط أحمد حجريني مكوَّن من ثلاث لوحات غنائية عن المعلم.

وقال مدير التعليم: إن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض، ويشكلون قدوات حسنة، وعنصرًا فعالاً في تكوين المجتمع، وضربوا نماذج مضيئة في أداء مهامهم. وأبدى تقديره واعتزازه بدور المعلم السعودي، وما عملت عليه إدارة تعليم صبيا ووزارة التعليم من البرامج لإعداد المعلمين، ومساندة نموهم المهني، وتعزيز أدوارهم في مجال التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراتهم في توعية الطلاب والمجتمعات، وتنويع البرامج والأنشطة التي تكسب الطلاب مهارات التخطيط واتخاذ القرار، والتفكير النقدي ومهارات القرن الواحد والعشرين، وتغرس فيهم دافعية البحث والتقصي، والتصميم والنمذجة والتصنيع.

وفي الختام تم تكريم أبرز المعلمين والمعلمات من مكاتب التعليم من قِبل الدكتور "الخرمي" والمساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، والمساعد للشؤون التعليمية للبنات مها الحمزي.

يُشار إلى أن مكاتب التعليم والمدارس التابعة لصبيا كانت قد اختتمت برامج الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، التي شملت فقرات ومبادرات عدة، منها: رسالة مسؤول، هدية المعلم، يوم المعلم الترفيهي، حديث العظماء، شكرًا معلمي، مشاعر القيادات، زيارات حضورية، عن بُعد لتكريم المعلمين والمعلمات، بطاقة تهنئة، نبض المجتمع ورسائل إلكترونية.

وقدَّم الدكتور "الخرمي" شكره للزملاء الذين قاموا على هذه الفعاليات والبرامج في شؤون المعلمين والعلاقات العامة والإعلام، وبقية اللجان العاملة في الإدارة ومكاتب التعليم، سائلاً للجميع التوفيق والسداد.