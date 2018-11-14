صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.