صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.

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14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440 06:46 PM

صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.

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