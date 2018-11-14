صندوق تنمية الموارد البشرية يوافق على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد السديري عن موافقة الصندوق ‏‫على إنشاء أكاديمية لإعداد قيادات وكفاءات سعودية واعدة في القطاع الخاص وتطوير القيادات الحالية، مبيناً أن ذلك يأتي للإسهام في التوطين النوعي للوظائف القيادية في مختلف القطاعات.