63 مرشحًا لـ"غرفة مكة" بينهم امرأتان.. وللاعتراض والانسحاب مواعيد

قائمةٌ أولية جرى إعلانها بشأن مَن تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، عن القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات الذين تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس الإدارة؛ وضمت القائمة سيدتان بين 63 مرشحًا.

ودعت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، من له اعتراض على أي من المترشحين والمترشحات، أن يقدم اعتراضه في مقر الغرفة الرئيسي، أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك خلال ثلاثة أيام عمل؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25/ 4/ 1443هـ.

ونوّهت اللجنة بأن فترة الانسحابات من الترشح لمن يرغب من المترشحين والمترشحات خلال خمسة أيام عمل، تنتهي بنهاية دوام يوم الاثنين؛ 2/ 5/ 1443هـ.