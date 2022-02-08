"شرطة الشرقية" تحبط محاولة تحويل 666.300 ريال بطرق غير مشروعة لخارج السعودية

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن دوريات الأمن بمدينة الدمام تمكَّنت من إحباط محاولة تحويل مبلغ 666.300 ريال بطرق غير مشروعة إلى خارج السعودية، والقبض على المتهمين، مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخرين من الجنسية الهندية، ومواطن تستَّر عليهم.
وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.الدمام الشرقية شرطة الشرقية النيابة العامة
جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن دوريات الأمن بمدينة الدمام تمكَّنت من إحباط محاولة تحويل مبلغ 666.300 ريال بطرق غير مشروعة إلى خارج السعودية، والقبض على المتهمين، مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآخرين من الجنسية الهندية، ومواطن تستَّر عليهم.
وأفاد بأنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.